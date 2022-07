YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

На озере Табунном в Жамбылском районе произошел замор рыбы. 18 июля рабочая группа выехала к месту расположения водоема. В составе сотрудники областного Департамента экологии, Есильской межобластной бассейновой инспекции, управления природных ресурсов и регулирования природопользования, ветеринарной службы. Рабочая группа обследовала береговую линию и установила частичную гибель пеляди в количестве 10 штук. На месте были отобраны пробы с целью проведения лабораторных анализов. Причину гибели рыбы предстоит установить.