Как полицейские вместе с волонтёрами разыскивают без вести пропавших?

Вышел из дома и не вернулся, упустили из вида в общественном месте, потерялся в непогоду в степи. Обстоятельства пропажи людей могут быть самыми разными. Только с начала года в регионе без вести исчезли 232 североказахстанца, пятерых до сих пор так и не нашли. После поступления заявлений от родственников или близких, первым делом начинают действовать полицейские. Используют служебно-розыскных собак, устанавливают ориентиры и возможные причины ухода. Алгоритм действий здесь уже наработан.



НУРБЕК БАЕКИН, пресс-секретарь областного департамента полиции:

— После поступления звонка в службу полицейские сразу же реагируют. Для начала сотрудники правоохранительных органов берут краткую информацию о пропавших. Размещают объявления в соцсетях, раздают листовки с фотографией пропавшего, просматривают видеокамеры.

Всё это полицейские делают за первые 24 часа после обращения. Потом в работу подключаются волонтёры-поисковики. Их алгоритм действий не менее слаженный. Для начала добровольцы занимаются розыскной ориентировкой, размещают её в социальных сетях. Всё это делают параллельно уже с пешим поиском пропавшего. Координаторы делят активистов по группам, указывают им маршрут. Все тонкости поискового дела знает Евгений Соловьёв. На его счету десятки подобных выходов, сотни благодарных лиц.



ЕВГЕНИЙ СОЛОВЬЁВ, руководитель поискового отряда СКО



— Я начал заниматься волонтёрством потому что это мне больше всего нравилось. Ты помогаешь людям, не в ущерб своего времени. Потому что поиски, с которых я начинал — это очень короткий промежуток времени. Может быть 5-6 часов. Думаю, можно уделить, когда ты даже работаешь и учишься. Евгений, как раз и работает, и учится. Неважно где, какая погода за окном, студент Kozybayev University всегда готов прийти на помощь, как и в принципе, все остальные 320 волонтёров-поисковиков области. Причём звонок от представителей отряда может застать врасплох в любой момент.

ЕВГЕНИЙ СОЛОВЬЁВ, руководитель поискового отряда СКО:

— За это время было проведено очень много поисков. Если мы работаем четыре года, в год у нас может быть 30-40 поисков. Вероятность, того, что мы находим не такая и большая, конечно. Потому что ресурсы полиции намного больше наших. Всего из четырёх лет наши волонтёры нашли человек 7-8. Я считаю, это неплохая цифра. Яркие жилеты, рации и карты местности. Это основной набор волонтёров-поисковиков. Они не получают ни зарплат, ни премий. Главная их награда — это короткое сообщение по рации «Нашли». Помогают добровольцы и сотрудникам ювенальной полиции: проводят вместе с ними рейды, раздают листовки, разыскивают убежавших из дома в позднее время суток подростков.



ЖАНАШ БЕЖЕНОВА, участковый инпектор полиции по делам несовершеннолетних УП г. Петропавловска:

— В особенности несовершеннолетние уходят в летний период, так как начинаются каникулы, и они не знают чем себя занять. Так как родители не отпускают их после 23:00, они убегают из дома. Мы стараемся найти их за 24 часа, так как это самый важный период. С начала года за поздние прогулки подростков к административной ответственности привлекли 445 законных представителей. Им грозит штраф в размере 7 МРП.



Жанель Бисенбаева