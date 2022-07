Как дела обстоят с сахаром в СКО?

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Это супермаркет «Северный», который находится в одном из торговых центров Петропавловска. Утром посетителей здесь немного, но большинство из них приобретали самый ходовой товар, а именно сахар. Кто-то шел за ним целенаправленно, некоторые просто решили сделать дополнительный запас. Тем более цена привлекательная.

БЛИЦ:

— Везде есть сахар, только он очень дорогой. Везде не дешевле 800 тенге. Это я первый раз зашла и так попала.

— Дети есть, внуки, в чай добавляем сахар, выпечку печем. Сахар нужен, где находим по хорошей цене, там и покупаем.

Представители областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития призывают людей не создавать ажиотаж. В ведомстве заверяют, что проблем с поставкой сахара в северном регионе не будет.

ДАНИЯР ИСАЕВ, заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО:

— В стабфонд из Таразского и Коксуского завода законтрактовано 15 вагонов, один вагон уже пришел. Также у нас через компанию «Радуга» поставляется продукция. Продукция СПК у нас продается в крупных торговых сетях и в точках стабфонда. Рынок Тайга, Океан, Коммунальный рынок, Корона, Дария, в рабочем поселке в Стеклянный.

Вот одна из точек стабфонда. Здесь сахарный песок можно приобрести по приемлемой цене.

Целесообразно, по мнению Данияра Исаева, находить тех, кто необоснованно завышает цены на сахар. Заместитель руководителя профильного управления рассказал, что за превышение торговой надбавки предусмотренна административная ответственность. В случае обнаружения данных фактов проводятся проверки.