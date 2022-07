ДТП со скутером: водителя госпитализировали в больницу

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

36-летнего водителя скутера госпитализировали в больницу в результате ДТП с участием легкового автомобиля. Происшествие случилось 16 июля около 00:00 часов на пересечении улиц Жамбыла и Интернациональной.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, водитель иномарки был трезв. Легковушку водворили на специальную стоянку. Данный факт внесли в Единый реестр досудебных расследований. Назначили ряд необходимых экспертиз. Проводится дознание. Полицейские, в свою очередь, призывают водителей соблюдать безопасное расстояние и скоростной режим. Всего с начала года произошло 9 ДТП по причине нарушения правил проезда перекрестков. Пострадали 19 человек.