В селе Покровка Мамлютского района создан этноаул

В селе Покровке Мамлютского района создали этноаул. Вчера состоялось торжественное открытие. Местные жители пели песни, показывали традиции и обычаи. А ещё принимали участие в национальных играх.

В этноауле установили 4 юрты. В одной — угощают гостей, в другой — отдыхают почетные гости. А в 3-ей юрте расположился музей. Здесь представлена национальная одежда, предметы быта и украшения. Этот этноаул — инциатива Молдир Анарбековой, которая год назад перебралась на север страны из Туркестанской области. Помогает в делах ее мама Женискуль Жолдыбаева.

Женискуль ЖОЛДЫБАЕВА, исполнительный директор этноаула

— Дочка моя зашла на сайт по развитию молодежного предпринимательства «Атамекен», отправила бизнес план этноаула. Инициатива сразу нашла поддержку у государства.

Сумма гранта от государства составляет 5 млн тенге. На эти деньги Молдир Анарбекова получила 4 юрты и приступила к реализации идеи. И теперь двери этноаула будут открыты для жителей летом и зимой. Здесь будут организованы различные кружки и клубы по интересам.

Женискуль ЖОЛДЫБАЕВА, исполнительный директор этноаула

— Каждую субботу будем открывать клуб с участием пожилых людей «Ата-әженің сөзі, ақылдың көзі». Это будет бесплатно. Второй клуб будет посвящен развитию девушек. Я с сентября займусь этим клубом. Всю зиму буду обучать девушек рукоделию, вышивке.

В этноауле в дальнейшем планируют проводить открытые уроки для школьников.