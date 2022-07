YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Старт кардинальным реформам дорожной отрасли. Президент страны Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства поручил объединить компании «КазАвтоЖол» и «Казахавтодор». По словам главы государства, два основных оператора выполняют одну и ту же работу, а количество сотрудников превышает необходимую величину. Тем не менее, число обоснованных жалоб от граждан не уменьшается, а качество дорог не выдерживает критики.