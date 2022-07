Североказахстанцы не могут вернуть деньги из-за технической ошибки «Wildberries»

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Заказ оплатила, но товар так и не пришёл. В неприятной ситуации оказалась жительница Петропавловска Екатерина Понамарёва. В начале июня она сделала заказ в интернет-магазине «Wildberries», сразу его оплатила. Деньги списались моментально, но в приложении это не отобразилось.