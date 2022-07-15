Североказахстанцы не могут вернуть деньги из-за технической ошибки «Wildberries»

Заказ оплатила, но товар так и не пришёл. В неприятной ситуации оказалась жительница Петропавловска Екатерина Понамарёва. В начале июня она сделала заказ в интернет-магазине «Wildberries», сразу его оплатила. Деньги списались моментально, но в приложении это не отобразилось.

По итогу, Екатерина оплатила 96 тысяч тенге, но интернет-платформа этого не увидела. Девушка обратилась в службу поддержки интернет-магазина.

ЕКАТЕРИНА ПОНАМАРЁВА, жительница г.Петропавловска:

— Они мне ответили, что проблема решена. Мой заказ они с личного кабинета удалили. Он ушёл, как будто я и не покупала. В разделе финансов он не отображается. Я им писала по возврату денег. Они извинялись. Это было 2 июня. Сегодня уже 15 июля. До сих пор моя заявка рассматривается.

Теперь в приложении даже не отображается, что Екатерина оформила этот заказ и даже оплатила. В истории финансов пусто. Единственный подтверждающий документ — банковская выписка. Доказательство того, что 96 тысяч прошли через банк. Полтора месяца Екатерина переживает, почти каждый день пишет в службу поддержки и ждёт, когда вернут её деньги. За помощью обратилась в областной департамент по защите прав потребителей.

ЕКАТЕРИНА ПОНАМАРЁВА, жительница г.Петропавловска:

— У меня приняли заявку, я онлайн написала, никуда не выходя. Всё оформила, документы отправила в телеграмме. Там помогают, говорят, что нужно.

А нужна информация от банка о перечислении и движении денег. Потребитель запросить эти данные должен сам, так как это банковская тайна. После можно обратиться в департамент по защите прав потребителей. С проблемой, что «Wildberries» не возвращает деньги, обратились 11 североказахстанцев.

ЛАЗЬМ МИЯШЕВА, руководитель департамента по защите прав потребителей СКО:

— Данная ситуация произошла в связи с техническим сбоем самого магазина «Wildberries» и в связи с введением санкций в отношении России. Согласно кодекса срок рассмотрения обращений составляет 15 рабочих дней. Но в связи с тем, что мы работаем с РФ, т.е с зарубежными партнёрами, данные сроки могут продлиться до 2 месяцев.

Из 11 обратившихся, 8 — уже вернули свои деньги на общую сумму 350 тысяч тенге. Если вы столкнулись с аналогичной ситуацией, можно обратиться в департамент по защите прав потребителей. Работает телефон «горячей линии» и Telegram-bot. Данные указаны на экране. Письменные обращения принимаются по адресу: г. Петропавловск, ул. Парковая 57-В, кабинет 309.

Айгерим Хамзина