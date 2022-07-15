О новых критериях матрицы оценки эпидситуации в РК

Жёлтая, красная и зелёная. Ещё в прошлом году регионы страны переходили из одного цвета эпидемиологического светофора в другой. Оценка матрицы коронавирусной ситуации обновлялась ежедневно. С увеличением количества больных в министерстве здравоохранения критерии матрицы решили пересмотреть. Об этом рассказали на брифинге службы центральных коммуникаций.

Теперь в благополучной зелёной зоне могут находиться регионы, в которых занятость коек не дошла до 2,5 тысяч больных. 5 тысяч ковид-инфицированных также допускаются, но коэффициент заразности и распространённости здесь должен быть не меньше одного.

ЖАНЕЛЬ БИСЕНБАЕВА, корреспондент:

— В жёлтую зону регион переходит, если койки заняты пятью тысячами больных, а показатель репродуктивности больше одного. Показатель меньше единицы, но с 10-ью тысячами инфицированных также допускается. В критичную красную зону регион переходит при занятости коек пятью тысячами больных с R больше единицы.

Теперь о мерах. Что предпримут в министерстве при увеличении количества ковид-инфицированных?

АЖАР ГИНИЯТ, министр здравоохранения РК:

— При переходе в жёлтую зону будут приняты дополнительные меры, направленные на локализацию источника инфекции. Мы на следующем заседании межведомственной комиссии вынесем на обсуждение. Эта работа с близкими контактами, переход на дистанционную работу больных сотрудников, а также будут приниматься меры по обязательному ношению масок в общественных местах и транспорте.

При переходе в красную зону дополнительно к этим мерам предпримут другие. Ограничения будут касаться передвижения населения и деятельности субъектов предпринимательства. Отметим, эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается. В день выявляют свыше тысячи ковид-инфицированных. Среди них есть и дети. Кроме того, 23 малыша до одного года сейчас лечатся от инфекции в стационарах.