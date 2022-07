О новых критериях матрицы оценки эпидситуации в РК

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Жёлтая, красная и зелёная. Ещё в прошлом году регионы страны переходили из одного цвета эпидемиологического светофора в другой. Оценка матрицы коронавирусной ситуации обновлялась ежедневно. С увеличением количества больных в министерстве здравоохранения критерии матрицы решили пересмотреть. Об этом рассказали на брифинге службы центральных коммуникаций.