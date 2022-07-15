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25 лет частному нотариату Казахстана. 14 июля 1997 года в нашей стране был принят закон о нотариате. Он принял иную форму — перешёл от государственной к частной. В честь знаменательной даты нотариальная палата СКО провела торжественное мероприятие, на котором наградили особо отличившихся работников.
ГУЛЬМИРА ОСПАНОВА, председатель нотариальной палаты СКО:
— За 25 лет было сделано очень много: определён статус нотариуса, требования к доступу к профессии, нотариусы наделены гербовой печатью, нотариальные акты переведены на электронный формат, идёт развитие цифрового нотариата.
НАСИФА АДБРАХМЕТОВА, нотариус:
— Хотелось бы вспомнить октябрь 1998 года, когда мы 6 нотариусов СКО созвали наш учредительный съезд, подписали документ о создании нотариальной палаты. Мы одни из первых в Казахстане создали палату. Наши нотариусы всегда отличались своей профессиональностью, компетентностью.
Айгерим Хамзина