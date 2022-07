YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

25 лет частному нотариату Казахстана. 14 июля 1997 года в нашей стране был принят закон о нотариате. Он принял иную форму — перешёл от государственной к частной. В честь знаменательной даты нотариальная палата СКО провела торжественное мероприятие, на котором наградили особо отличившихся работников.