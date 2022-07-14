Шокирующий случай: 8-летнюю девочку изнасиловали в Петропавловске

Новости МТРК

18:47 14 Июля 2022

В Петропавловске полицейские задержали педофила, изнасиловавшего 8-летнюю девочку. Шокирующий случай произошёл 13 июля около 17:00 часов в районе «Подгоры». Неподалёку в одном из ИП подозреваемый трудился разнорабочим. Кроме того, он отбывает наказание в учреждении минимальной безопасности в селе Ольшанке Кызылжарского района. Перевели его туда из учреждения максимальной безопасности постановлением Атбасарского районного суда Акмолинской области в 2021-ом году. Как осуждённый оказался в дневное время недалеко от центра города выясняют в прокуратуре. 27- летний житель Айыртауского района сейчас находится в изоляторе временного содержания. Грозит подозреваемому пожизненное лишение свободы.


АРМАН НУРТАЗИН, прокурор г. Петропавловска:
— Нашли его с помощью свидетельских показаний, видеокамер, был составлен фоторобот. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, создана следственно-оперативная группа, назначена группа процессуальных прокуроров. Дело взято на контроль руководства прокураторы области.


Жанель Бисенбаева

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