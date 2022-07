В СКО в ДТП пострадали 8 человек, один из них погиб

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

8 человек пострадали, один из них погиб на трассе в СКО. Страшное ДТП произошло 12 июля на автодороге «Нур-Султан — Петропавловск» возле села Бесколь. Столкнулись «Volkswagen Golf» и «Chevrolet Lanos». Оба водителя и 6 пассажиров с различными травмами госпитализировали. Один из них — 64-летний пассажир «Volkswagenа» скончался в центральной больнице Кызылжарского района. Идёт расследование. За 6 месяцев на территории области зарегистрировано 127 ДТП, в которых погибли 19 человек, 190 — получили травмы.