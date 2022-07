Свыше 2,5 тысяч заболеваний у детей выявили при профилактических осмотрах в СКО

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Проверка слуха, зрения, речи и психофизического развития. Это четыре обязательных скрининга для детей и пропускать их чревато для здоровья, можно запустить течение заболевания. Об этом мама семимесячной Василисы Ольга Берёзка знает не понаслышке. Для ребёнка это уже четвёртое обследование после постановленного врачом диагноза — синдром Дауна. К каждому из скринингов горожанка относится серьёзно, не пропустила ни один назначенный приём. Сегодня, например, Ольга с малышкой пришли проверить слух.



ОЛЬГА БЕРЁЗКА, жительница г. Петропавловск:

— Это очень важно знать, чем раньше, тем лучше. Потому что развитие ребёнка зависит от восприятия вот этого. Если ребёнок плохо слышит, значит он неправильно что-то воспринимает, значит развитие у него будет хромать. Это обязательная процедура, нужно проходить и не пропускать.

Такого же мнения, судя по всему, придерживаются многие североказахстанские мамы. Свидетельство тому, статистика. За 6 месяцев в многопрофильной детской областной больнице аудиологический скрининг прошли 99% детей. Почти столько же — неонатальное обследование. Психофизическим и офтальмологическим скринингами охватили почти всех юных североказахстанцев.



АНАР САРБАСОВА, и.о. заместителя директора по медицинской части многопрофильной детской областной больницы:

— Также проводятся ежемесячные профилактические осмотры детей до 18 лет. В медицинских организациях области запланировано на 2022 год 123 тысячи 474 ребёнка, из которых уже прошли 71,730 — 58,1%. Выявлено больных 2583 ребёнка, половину уже состояли на учёте.

В основном регистрировали заболевания вегетососудистой дистонии, анемию различных степеней тяжести, сколиозы. Кроме того, в поликлиниках области проводят профилактические прививки детей. Противо-туберкулёзный антиген БЦЖ поставили 92% ребят, вакцину от гепатита B — 90%.