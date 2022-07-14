Несчастных случаев на производстве в регионе становится меньше

Новости МТРК

18:37 14 Июля 2022

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В прошлом году было 43 пострадавших при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью. Из них 11 человек погибли. Таковы статистические данные.

В их числе женщин — 25,6%, а среди погибших — 9%. По сравнению с 2020 г. травмированных на работе стало меньше на 14%. За прошлый год больше половины попавших в эту печальную статистику — работники частных предприятий и организаций. Гораздо меньше — государственных. Низкий уровень травматизма на предприятиях, находящихся в собственности других государств. Почти каждый второй пострадавший — неквалифицированный рабочий. В большинстве своем это работники, занятые в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Причины — грубая неосторожность, неудовлетворительная организация производства работ, нарушение требований безопасности при эксплуатации транспорта и правил безопасности и охраны труда. Материальные выплаты по несчастным случаям на производстве за 2021 г. составили 17,7 млн тенге.


Анастасия Кузнецова

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