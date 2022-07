Молодые врачи активно трудоустраиваются в районе им. Г.Мусрепова

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Бауыржан Фазылов в поликлинике района им. Г.Мусрепова работает год. Ранее трудился в Костанайской областной больнице, в городской больнице Нур-Султана. Вернуться на свою малую Родину — решение осознанное. Говорит, здесь родился, здесь планирует и реализовывать полученные знания и навыки.

Бауыржан Фазылов, травматолог поликлиники им. Г.Мусрепова

— В районе более комфортно, почувствовал, что набрался достаточно опыта, чтобы работать в районной больнице. Здесь есть необходимые условия для центральной районной больницы. При необходимости мы отправляем пациентов в город на обследование. В весенне-летнее время, кончено, учащаются случаи экстренных травм, обращений больше, нагрузка тоже больше.

При трудоустройстве в районе травматолог получил подъемные. Говорит, условия для работы хорошие. Такие же и отзывы о нем. Пациенты в один голос говорят, доктор внимательный, доверие есть.

Болат Кущянов, житель села Новоишимское

— Я так сделал вывод, специалист своего дела. Ответил на все вопросы, выслушал и назначил лечение. Теперь исходя из его рекомендаций, буду действовать.

Людмила Скачкова, жительница села Урожайное

— Мне кажется, если бы все были такие специалисты, наверное больных бы людей было намного меньше. Очень внимательный, отзывчивый, хороший специалист.

А это врач общей практики той же поликлиники Марал Ошакбай. Она приехала сюда трудоустраиваться из Жамбылской области по совету подруги. Получила подъемные в размере 2,5 млн тенге, собственное жилье.

МАРАЛ ОШАКБАЙ, врач общей практики, район Г. Мусрепова:

— С 2011 по 2017 годы училась в Карагандинском государственном медицинском университете. В 2018 году была в академическом отпуске. Позже я закончила резидентуру с 2019 по 2020 годы. В общем, это моя детская мечта. Условия здесь очень хорошие. Работа в радость.