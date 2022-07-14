Касым-Жомарт Токаев напомнил акимам о программе повышения доходов населения

Новости МТРК

18:40 14 Июля 2022

 

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Польза от принятой программы повышения доходов населения для граждан незначительна. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ». «В последние годы наблюдается постепенный рост доходов населения. В прошлом году этот рост составил около 5%. Однако доходы населения в Алматинской, Атырауской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях не достигают среднереспубликанского уровня. Этот показатель ниже в Алматы и Шымкенте. А в Кызылординской области доходы населения даже снизились», — сказал Глава государства на расширенном заседании Правительства. По словам Президента, в мае этого года показатель реальных доходов граждан составил минус 2,9%. Такого падения, как заявил Касым-Жомарт Токаев, давно не наблюдалось.

— Прежде всего, должна быть проведена эффективная работа на местах. Акимы должны ежегодно создавать 100 новых рабочих мест на каждые 10 тысяч жителей. Насколько я знаю, конкретного результата в этом направлении нет. Еще раз предупреждаю. Оценивая работу руководителей регионов, мы придаем большое значение этому показателю. Создание рабочих мест напрямую влияет на социальное положение людей. От этого зависит и устойчивое развитие экономики. Поэтому Правительству совместно с акимами необходимо проанализировать, как эта задача выполняется.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев

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