Более 500 литров суррогатного алкоголя изъято в Петропавловске

Более 500 литров суррогатного алкоголя изъяли полицейские Петропавловска в рамках акции «Быт. Надзор. Алкоголь». С 5 по 12 июля в ходе рейдов у семи жителей областного центра обнаружили 100 пятилитровых бутылок со спиртосодержащей жидкостью. Суррогат направлен на экспертизу.

У одного горожанина в складском помещении обнаружили 24 пятилитровых пластиковых бутылки. О том, что он располагает «паленым» алкоголем, полицейские узнали из социальных сетей. Бдительные горожане выложили фото, подтверждающее данный факт. Участковый инспектор полиции собрал административный материал, и по результатам экспертизы будет определена мера ответственности. Ранее 55-летний петропавловец уже привлекался за аналогичное правонарушение. У другого горожанина изъяли почти вдвое больше суррогатного алкоголя — 41 пластиковую бутылку, это более 200 литров. Он также понесет наказание.