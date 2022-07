19,2 млн человек — численность населения Казахстана

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Численность населения Казахстана составила — 19 миллионов 222 тысячи 600 человек. Это на 1,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почти 60% казахстанцев — жители городов. В селе проживают 7 млн 762 тысячи человек. Это 40%. Женщин в стране больше. Прекрасная половина составляет 51,5% от общей численности казахстанцев. Естественный прирост населения республики за полгода составил 103 тысячи человек. Это на 7,5% меньше показателей аналогичного прошлогоднего периода. Что касается миграции. В январе-мае прибыли в страну 6 тысяч 227 человек, а уехали из Казахстана — 9 тысяч. Основной миграционный обмен происходит с государствами СНГ.