Женщину, потерявшую память, разыскали полицейские СКО

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Потеряла память и пропала. Жительница Мамлютского района уехала в Петропавловск и не выходила на связь. В полицию заявила ее мать, начались поиски. Дело осложнилось тем, что у женщины была возможна потеря памяти. А предсказать поведение такого человека трудно, отмечают полицейские. Тем не менее, пропавшую нашли быстро. Волонтеры распространили ориентировку в социальных сетях. Один из горожан запомнил лицо сельчанки и обратил на неё внимание, встретив на улице. Он рассказал об этом полицейским. В тот же день мамлютчанку отыскали. Всего с начала года по области объявлено в розыск 15 без вести пропавших человек, из них 11 — нашли.