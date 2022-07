Услуги по вопросам земельного кадастра в одном «окне»

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Нет — вечной беготне и кипе бумаг, да — удобству граждан. Теперь услуги по вопросам земельного кадастра получить стало проще.

ДАНИЯР БЕКЕНОВ, заместитель директора филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по СКО:

— Это сектор приёма коммерческих услуг. То есть, они принимают там документы. Это всё передаётся через курьера в бэк-офисы. Там это все обрабатывается, вносится в базу атрибутивную часть, графическую часть. Услуга сама обрабатывается. Затем выдаётся также на секторе выдачи. Клиенту приходит СМС и он получает здесь уже готовые документы.

То есть, не нужно ходить и собирать документы по разным окошкам в бэк-офисах. Все происходит в одном окне, где клиент может получить консультацию и сдать документы на оформление земельных участков.

ДАНИЯР БЕКЕНОВ, заместитель директора филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по СКО:

— Филиал осуществляет государственный учёт земель, полевые, проектные, землеустроительные, топографо-геодезические и другие виды работ в сфере землеутройства любой категории сложности.

Самые востребованные услуги по оформлению земель — это составление земельных проектов, установка границ земельного участка, аэрофотосъемочные работы и предоставление копий земельно-кадастровых документов. Всего с начала работы такого сектора оказали уже порядка 700 услуг.