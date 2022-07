Сотрудники ДЧС СКО выступили на брифинге

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

11 июля на территории северного региона было объявлено штормовое предупреждение. По данным местных спасателей непогода в этот день разыгралась в селе Чермошнянке Тайыншинского района, где примерно в 15.00 из-за сильного ветра слетела часть крыши сельской школы. К счастью никто не пострадал.

ДМИТРИЙ РАСТИХИН, заместитель начальника ДЧС СКО:

— По данному урагану это единственный объект, где произошел срыв кровли. Также хочу дополнительно сказать, что здание школы было построено в 1965 году. А капитальный ремонт кровли был произведен в 2008 году. На месте отдел образования будет принимать меры для ликвидации этой ситуации.

Ликвидировать происшествие нужно будет быстро, так как до начала нового учебного года осталось не очень много времени. Мало его и для подготовки печного оборудования, которым с приходом холодов начинают пользоваться жители частного сектора.

ДМИТРИЙ РАСТИХИН, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Я бы порекомендовал каждому в дом поставить такой автономный датчик раннего обнаружения возгораний. В нем встроена сирена, питается он от батареек. Тем владельцам частных домов, у которых есть печи я бы еще порекомендовал установить датчики обнаружения угарного газа. Выглядят они также.

Небольшое устройство может без преувеличения спасти жизнь, считают спасатели. С учетом того, что в селах началась заготовка сена, огнеборцы напоминают о том, что хранить его нужно в пристройках. По правилам безопасности конструкция должна быть из негорючих материалов. А за нарушение правил пожарной безопасности при хранении сена его владельцы могут быть привлечены к административной ответственности.

Что касается пожаров, то с начала года в северном регионе их было 374. В огне погибли 29 человек, семеро получили травмы различной степени тяжести. Лесных пожаров в области с начала года было 28. В хорошую погоду чаще происходят не только природные возгорания, но и регистрируются случаи гибели людей на воде. Только за минувшие выходные на водоемах северного региона произошло 3 происшествия. 9 июля в районе им. Г.Мусрепова утонул 20-летний уроженец Туркестанской области. Еще одна трагедия произошла 10 июля в Кызылжарском районе.

КУАТ МАХМЕТОВ, старший офицер управления гражданской защиты ДЧС СКО:

— Утонули гражданин 1998 года и его ребенок 2016 года рождения. Отец пытался спасти сына, но они не смогли выбраться из воды.

В прошлом году водная стихия унесла жизни 22 североказахстанцев, шестеро из них дети.