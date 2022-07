«Правительство для граждан» поможет определиться с ОСИ

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Переход многоэтажек к ОСИ или простому товариществу — процесс не из лёгких. Это на личном опыте подтвердила председатель объединения собственников имущества одного из домов по улице Жамбыла Жабаева. Юлия Андроненко начала заниматься сбором и оформлением документов ещё в начале прошлого года. Целый месяц, без выходных, несколько часов подряд, главная по дому возилась с кипой бумаг, собирала подписи жильцов. К каждому приходила лично, когда не открывали дверь, приходилось через время возвращаться. Всё для того, чтобы успеть в срок.



ЮЛИЯ АНДРОНЕНКО, председатель ОСИ «СКО Жамбыла, 49Б»: