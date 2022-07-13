«Правительство для граждан» поможет определиться с ОСИ

Переход многоэтажек к ОСИ или простому товариществу — процесс не из лёгких. Это на личном опыте подтвердила председатель объединения собственников имущества одного из домов по улице Жамбыла Жабаева. Юлия Андроненко начала заниматься сбором и оформлением документов ещё в начале прошлого года. Целый месяц, без выходных, несколько часов подряд, главная по дому возилась с кипой бумаг, собирала подписи жильцов. К каждому приходила лично, когда не открывали дверь, приходилось через время возвращаться. Всё для того, чтобы успеть в срок.

Ещё сложнее всем этим заниматься без поддержки жильцов. Многие из них к своей собственности равнодушны, говорит Юлия Яковлевна. Сейчас главная мечта в её деятельности — работа с жильцами в унисон.

ЖАНЕЛЬ БИСЕНБАЕВА, корреспондент

— Если этот вопрос решит только время и понимание самих горожан, то проблему с регистрацией и созданием ОСИ свести на «нет» поможет новая интеграция. Теперь при переходе на новые формы управления нет необходимости предоставлять список собственников из государственной базы данных «Регистр недвижимости». Физическое присутствие также не требуется. Все это можно будет делать электронным голосованием.

Информационные системы госкорпорации «Правительство для граждан» интегрировали с электронной платформой Osi.kz. Работа направлена на автоматизацию процесса получения данных. Кроме того, это отличная возможность решать онлайн вопросы, связанные с деятельностью ОСИ. Их в городе зарегистрировали на 295-ти объектах. Старые формы управления всё ещё действуют в 167 многоэтажках.

ЖАНЕЛЬ БИСЕНБАЕВА, корреспондент

— Время для перехода у них ещё есть. Сроки упразднения КСК в стране продлили до 1 июля 2023 года.