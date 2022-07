Казахстан попал в список США по санкционным товарам из-за России и Беларуси

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями и Бюро промышленности и безопасности США опубликовали список стран, через которые в Россию и Беларусь могут попасть подсанкционные товары. Среди них есть и Казахстан.

На прошлой неделе Комитет государственных доходов Министерства финансов представил пилотный проект по отслеживанию подсанкционных товаров. Он нацелен на проведение мониторинга импорта и экспорта товаров, в том числе тех, в отношении которых определённые страны периодически вводят ограничения. Проект предполагает проведение мониторинга при перемещении товаров в РФ, а также в Беларусь. Из-за ряда замечаний и предложений от представителей бизнеса проект находится на рассмотрении.