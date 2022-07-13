Более 2 млрд тенге потратят на ремонт школ в СКО

Новости МТРК

17:18 13 Июля 2022

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В Северо-Казахстанской области в этом году капитальный ремонт проведут в 27 объектах образования. По информации пресс-службы управления образования, на эти цели потратят более 2,4 млрд тенге.

В том числе по программе «Ауыл — Ел бесігі» приведут в порядок 20 объектов на 1,9 млрд тенге. Еще на ремонт семи школ выделили 484,7 млн тенге из областного бюджета. Как сообщили в пресс-службе, по всем объектам конкурсные процедуры завершили, договоры заключили и подрядчики приступили к работе.


Дарья Пышмынцева

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