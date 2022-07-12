Как решается вопрос с водоснабжением в Якоре Кызылжарского района?

Долгожданная реконструкция сети водоснабжения в селе Якорь Кызылжарского района подходит к концу. Работы здесь выполнили уже на 75%. Построили 10 км сетей, установили 130 колодцев. Трубы, кстати, тянут методом прокола. Этот способ проще и дешевле в реализации.

Завершить работы планируют уже в сентябре этого года. Об этом сельчан и акима области заверил представитель подрядной фирмы. По договору срок завершения строительства — до июля 2023-ого года. Темпы хорошие, они только на руку жителям Якоря, которые были вынуждены в последние несколько лет экономить воду. Ведь давали её здесь строго по часам и со слабым напором. А всё из-за изношенных труб.



КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Этот водопровод был старым. В прошлом году было 27 аварий, до этого — 14 аварий. Поэтому было принято решение, что здесь нужен новый водопровод. Теперь вопросы будут все сняты.

Нечем поить скот, поливать огород. Трудности последних нескольких лет Анна Иванова помнит как сейчас. Наконец с заменой сетей водоснабжения проблема решится. Теперь сельчанка копит средства на подведение водопровода в дом.



АННА ИВАНОВА, жительница с. Якорь, Кызылжарский район:

— Мы очень сильно намучались. В прошлом году я вообще ничего не садила. Потому что не было воды. А мучить детей, они у меня ещё маленькие, чтобы таскать фляги с водой в дом. 01.26 Я планирую провести воду в дом.

Заявку на подключение дома к сети водоснабжения подали 30 человек. Этой возможностью могут воспользоваться жители всех 712 дворов села. За один метр вместе с материалом здесь просят 3,5 тысячи тенге. Пенсионерам обещают скидку. Кроме того, ТОО «КазЕвроСтрой» может сделать это в рассрочку.



СЕРГЕЙ КОЛЕСНИКОВ, представитель ТОО «КазЕвроСтрой»:

— Скидка будет. Зависит сумма от расстояния. По проекту у нас 13,8 км. На сегодняшний день проложено уже 1,4 тысячи метров 160-ой трубы и 10 км у нас лежит уже 110-ой трубы. Нам осталось всего три километра.

До конца этого года ситуацию с водой улучшат в 15-ти сёлах области. Живительную влагу подадут ещё в 10 населённых пунктов, где живут 45 тысяч человек. В 2022-ом на строительство и реконструкцию 135 км сетей планируют направить свыше 12 млрд тенге. На сегодня из 635 сёл области централизованным водоснабжением обеспечены 406 населённых пунктов.



Жанель Бисенбаева