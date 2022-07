Серию квартирных краж раскрыли полицейские Петропавловска

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

По подозрению в совершении преступлений задержан 33-летний горожанин. В частный дом по улице Панфилова квартирный вор пробрался через окно, разбив стекло. Злоумышленник вынес золотые украшения и деньги. Общая сумма ущерба составила почти 3 млн тенге. Хозяева вернулись домой к вечеру, тогда и сообщили о краже. В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали петропавловца. Ранее он был осужден за аналогичное преступление и получил наказание в виде ограничения свободы. ЛЮФТ:

— Прошёл сразу в комнату. Вошёл, открыл сервант, увидел золото, взял, в карман положил и так же в окно вылез и ушёл. Показ на месте преступления квартирные кражи. Следственные действия позволили установить причастность горожанина к семи фактам краж. Данияр Галиакпаров — заместитель начальника второго отдела полиции УП г. Петропавловска:

— Проникал путём разбития окна в жилые помещения домов, откуда похищал денежные средства и золотые изделия. В данное время похищенное имущество изъято и приобщено к материалам уголовного дела. Данный гражданин взят под стражу. Как отмечают полицейские, все кражи были совершены в утреннее время с 9 до 11 часов. В настоящее время материалы расследования переданы в суд.



Дарья Пышмынцева