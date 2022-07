В с. Новоишимском района им. Г.Мусрепова строят физкультурно-оздоровительный комплекс

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В селе Новоишимском района им.Г.Мусрепова строят физкультурно-оздоровительный комплекс. Подрядчик ТОО «ПМК-5» приступил к работе в декабре прошлого года. Сейчас двухэтажный ФОК готов на 80%.

Адильбек Жарылкапов, прораб ТОО «ПМК-5», район им. Г. Мусрепова:

— У нас сейчас идет кладка кирпича. Ведутся электромонтажные работы. Сделаем отопление, вентиляцию, сантехнические работы. Далее приступим к отделочным работам.

Общая площадь здания — почти 2000 квадратных метров. Сейчас здесь работают 18 человек. Пятерых из них привлекли из центра занятости, 10 — переселенцы с юга. Последние прибыли в регион по программе «Енбек», получили жилье и трудоустроились.

Сейдулла Сейулы, рабочий, район им. Г. Мусрепова:

— Приехал 23 мая. Живу в соседней деревне за Новоишимским. Мне нравится работать здесь. Мы приехали вместе с семьей. Пока сам работаю. Решим вопрос с документами, тогда жена трудоустроится, детей в школу отправим. Сейчас делаю лестницу. До этого работал на стройке в Жамбылской области. В строительной отрасли около 20 лет.

Над будущим физкультурно-оздоровительным комплексом работает целая команда опытных специалистов. У каждого — своя задача, качественное исполнение которой скажется на месте оздоровления и досуга детей и взрослых села Новоишимского. На первом этаже обустроят зал для занятий в футбол, волейбол, легкой атлетикой.

Анастасия Кузнецова, корреспондент:

— На втором этаже позади меня будет находиться трибуна для зрителей. А здесь любители спорта смогут насладиться игрой в теннис. Кроме того, здесь предусмотрены залы для борцов и фитнес зал. Также будет действовать медицинский кабинет.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса реализуют в рамках государственной программы «Ауыл-Ел бесігі». Сдадут в эксплуатацию объект до конца августа.

Асхат Оспанов, заведующий сектором архитектуры и строительства, район им.Г.Мусрепова:

— На строительство было выделено более 400 млн тенге. У нас это уже второй ФОК в райцентре. Здесь находится рядом школа, работники ЖД, дети железнодорожников, поэтому здесь было предусмотрено строительство данного объекта.

Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на подключение объекта к коммуникациям. Экспертизу планируют получить в конце июля.