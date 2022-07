YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Товарооборот между Казахстаном и Россией составил 9,2 млрд долларов. Положительная динамика наблюдается с января по май текущего года. Объем двусторонней торговли вырос на 5%. По итогам прошлого года товарооборот увеличился в 3 раза и составил 24,2 млрд долларов США. Об этом премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил на XII международной промышленной выставке, которая проходит в России.