Размер стрессовых активов на начало 2022 года — 2,3 трлн тенге

Новости МТРК

17:59 5 Июля 2022

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Глава государства внёс изменения в некоторые законодательные акты по вопросам развития рынка стрессовых активов, передаёт Акорда. В Казахстане с 2016 года в результате принятых мер по оздоровлению банковского сектора было списано стрессовых активов на сумму 6,7 трлн тенге. На первое января 2022 года размер стрессовых активов составлял 2,3 трлн тенге или 6% от активов банковской системы. Законопроектом предусматривается расширение существующего списка авторизованных покупателей стрессовых активов путем включения частных инвесторов. Сейчас в этот перечень включены банки второго уровня, дочерние организации банков по управлению стрессовыми активами, Фонд проблемных кредитов, коллекторские агентства. По законопроекту частным инвесторам разрешается приобретать только займы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Агентство будет вести реестр и размещать на своем интернет-ресурсе информацию о сервисных компаниях, соответствующих установленным требованиям. Также законопроект предусматривает установление предельного срока в 3 года для нахождения на балансах банков и микрофинансовых организаций взысканного имущества. Это будет стимулировать банки и микрофинансовые организации ускоренно вовлекать стрессовые активы в экономический оборот.


Айгерим Хамзина

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