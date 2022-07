Премьера спектакля в областном казахском музыкально-драматическом театре им.С.Муканова

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В казахском музыкально-драматическом театре имени Сабита Муканова состоялась научно-практическая конференция, посвящённая 320-летию Кулеке батыра.

В ней приняли участие представители интеллигенции региона, ветераны и молодежь. Начали конференцию с истории жизни Кулеке батыра. Родился он в 1702 году в районе Шал акына. Был мужественным и неоднократно участвовал в крупных битвах того времени против джунгарского нашествия. Сегодня 7-й потомок Кулеке Батыра проживает в том же районе. По словам Мурата Жантлеуова, благодаря различным исследованиям сейчас мы имеем все больше информации о нём.

МУРАТ ЖАНТЛЕУОВ, потомок Кулеке батыра:

— Он сотрудничал с Россией, Китаем и другими странами. Кулеке батыр привел казахов на реку Есиль по указу Абылай хана. Он многое сделал для своего народа.

Кулеке батыр много сделал для укрепления Казахского ханства. Его имя более 40 раз упоминается в официальных документах. Например, в 1732 году он посетил Санкт-Петербург в качестве посла хана Среднего жуза Самеке и был принят императрицей Анной. Там батыр вел преговоры о решении ряда проблем. Также имеются сведения об участии Кулеке батыра в вооруженных конфликтах при обострении казахско-китайских отношений. Вдохновившись его подвигами, Баянгали Алимжанов написал пьесу, посвященную Кулеке батыру.

БАЯНГАЛИ АЛИМЖАНОВ, заслуженный деятель Казахстана:

— Руководствуясь историческими источниками и собственным воображением, я старался создать правильный художественный образ. На написание пьесы у меня ушел 1 месяц. Содержит произведение в себе 30 страниц.

Пришла идея и поставить спектакль о нашем героическом земляке. Для этого директор казахского музыкально-драматического театра им.С.Муканова специально пригласил из Павлодарской области режиссера Ержана Кауланова.

Ержан Кауланов, режиссёр, г. Павлодар:

— Мне предложили прочитать пьесу. Как только я ознакомился с произведением и поговорил с автором, тут же согласился поставить спектакль. Мы готовились более 1 месяца. В этой постановке выступят около 20 актеров местного театра.

Премьера спектакля состоялась после конференции.

В начале спектакля рассказывается о юных годах Кулеке батыра. Молодой человек знакомится с девушкой по имени Сандык. Между ними тут же вспыхнули чувства. Позже выясняется, что она — дочь Толе би, и её ещё в детстве засватали Кулеке.

Позже по ходу спектакля Кулеке побеждает героя по имени Келдек и становится Кулеке батыром. Постановка длится 1 час. К слову, в сентябре её покажут на родине батыра — в районе Шал кына.