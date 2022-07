Наталья Богданова — победительница международного турнира

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Боксёр из Петропавловска Наталья Богданова завоевала еще одно золото. Спортсменка завоевала 1-ое место на международном турнире по боксу «Кубок Столицы». Он проходил в Нур-Султане. Участвовали лучшие боксёры из 10 стран. Наталья Богданова единственная, кто защищал честь Северного Казахстана на первенстве. Девушка выступила в весовой категории до 66 кг, победила всех своих соперников и поднялась на вершину пьедестала почета. В финале Наталья по очкам обыграла китаянку. В августе боксёр поедет на сборы в Италию, чтобы подготовиться к чемпионату Азии, который пройдет в октябре.