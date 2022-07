Какой погоды ждать североказахстанцам в июле?

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

ЖАНЕЛЬ БИСЕНБАЕВА, корреспондент:

— До 20-ти градусов тепла, а также дожди и грозы. Такая погода ожидается в первой декаде июля. Потому без зонтов и тёплой одежды из дома выходить не стоит. По крайней мере, советам необходимо прислушаться до конца недели. После — североказахстанцев ждёт небольшое потепление.

С началом новой недели в северном регионе ожидается повышение температуры. Воздух прогреется до 25 градусов, на юге области — до 28-ми. Но, больших надежд на жаркую погоду всё же питать не стоит. Во второй декаде столбик термометра вновь опустится до 15-20 градусов. Температурные качели — нормальное явление для погоды в нашем регионе, говорят синоптики.



ГУЛЬЗАТ ГАЗИЗОВА, руководитель отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— Затем ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью 13-18, днём до 25-30 тепла. В третьей декаде предполагается повышение температуры ночью до 16-21, на юго-западе 13 тепла, днём до 28-33.

Вот тогда, наконец, североказахстанцы и достанут из шкафа лёгкие рубашки, платья и сарафаны. Незначительно, но всё же столбик термометра поползёт вниз в конце месяца. Ночью будет 11-16 градусов, днём до 28 тепла.

ЖАНЕЛЬ БИСЕНБАЕВА, корреспондент:

— Осадки, кстати, ожидаются около нормы — 53-69 мм. Ветер, гроза, кратковременные дожди небо затянут только в первой половине летнего месяца.