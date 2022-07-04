Слёт молодых педагогов «Жас маман — жаңа қадам»

Самые активные, креативные и всегда идущие к новым знаниям. В Петропавловске состоялся слёт молодых педагогов. Участие в нем приняли 50 молодых специалистов области.

Среди тех, кто приехал на двухдневный тимбилдинг, — учитель истории Талшикской средней школы Куандык Жолтайулы. Говорит, самое главное на этой встрече — возможность обменяться опытом и следующий учебный год начать с новыми силами и идеями.

Куандык Жолтайулы, учитель истории Талшикской средней школы, Акжарский район:

— От этого мероприятия у меня очень хорошие впечатления, так как молодые педагоги здесь не только учатся чему-то новому, но и общаются, участвуют в различных играх, коучингах, тренингах и от этого коммуникация. Мне понравился тренинг по дебатам, коучинг, квесты различные, спикеры у нас очень высококвалифицированные.

Тренинг с психологом, обучающий тренинг, квест-игра, «вечерний гость». Задать интересующие вопросы, возникшие во время педагогической работы, можно было приглашенным спикерам. Директор Центра Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина Еркебулан Жумашов говорит, что сейчас государство создает все условия для повышения статуса педагогов, их профессионального развития. Тимбилдинг — одна из инициатив.

Еркебулан Жумашов, директор Центра координации методической деятельности и профессионального развития педагога Национальной академии образования им.И. Алтынсарина

— В настоящее время мы ввели градацию педагогов. У молодых педагогов появилась возможность постепенно развивать себя.

При региональном Центре методической работы и информационных технологий в сфере образования действуют 17 предметных ассоциаций. В этом году запустили деятельность нового объединения «Жаңа қадам», направленного на поддержку молодых специалистов.

Роза Саркен, директор Центра методической работы и информационных технологий в сфере образования:

— Цель данного мероприятия — повышение педагогической компетенции наших молодых педагогов. Мероприятие проводится в рамках Международного форума молодых педагогов, который пройдет накануне Дня учителя, в сентябре. Также мы планируем конкурс дебют для молодых педагогов, создана уже ассоциация молодых педагогов.

В области более 3 тысяч педагогов, стаж работы которых не превышает 3 лет. 50 из них вошли в ассоциацию молодых педагогов.