Открытие международного фестиваля «Qyzyljar Music Fest»

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— В Петропавловске стартовал международный фестиваль «Qyzyljar Music Fest». Радовать жителей он будет с 1 по 7 июля. Каждому дню посвятили свой жанр. Сегодня — традиционная музыка.

Пятничный вечер начался с выступления творческих коллективов: фольклорный ансамбль «Әлқисса» и ансамбль «Туған жер», солисты областной филармонии им.Акан Сері и многие другие артисты блистают на сцене и радуют североказахстанцев своим талантом.

С открытием фестиваля, посвященного празднованию Дня столицы и 270-летия города Петропавловска, североказахстанцев поздравил заместитель акима области Сатжан Аблалиев.

— Проект современной культуры. Он признан объединить лучшие достижения творческих коллективов, установить связи с целью обмена опытом между творческими объединениями на территории Казахстана и зарубежом.

Музыкальный праздник пришелся по душе как взрослым, так и самым маленьким. Атмосфера на главной городской площади, несмотря на прохладную погоду, тёплая и радостная.

БЛИЦ:

— Прекрасные выступления. Хорошо так, в наши серые будни. Молодцы.

— Атмосфера хорошая, очень интересно всё. Голосистые.

— Мне понравился концерт. Очень хороший. Музыка красивая.

Фестиваль продлится до 7 июля. Каждый день жителей и гостей города будут радовать своими выступлениями творческие коллктивы нашей области, а также известные артисты республики и других стран. Начало концертной программы ежедневно в 19:30.