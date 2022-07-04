Обучающие курсы для руководителей полицейских подразделений проходят в СКО

Новости МТРК

15:24 4 Июля 2022

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В рамках проекта «Мобильная академия» профессорско-преподавательский состав Алматинской академии МВД РК имени Макана Есбулатова проводит в нашей области выездные трёхдневные курсы по повышению квалификации сотрудников полиции руководящего состава. Ранее такие занятия проходили в стенах учебного заведения. Сейчас руководство Академии решило опробовать новый формат с выездом по регионам. Без отрыва от работы руководители изучат концепции, которые они будут использовать в своей управленческой деятельности. Коуч-тренеры расскажут о специфике профессионального общения с населением, в том числе в кризисных ситуациях. Большая часть семинаров пройдут в формате «без галстуков». В завершение выездных курсов все участники получат сертификаты.


Дарья Пышмынцева

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