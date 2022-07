YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Недопонимания в семье, тяжелый жизненный период или болезнь, о которой сложно рассказать близким. Молодые люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут получить помощь в молодежном центре здоровья. Такие есть в каждой поликлинике. Обратиться могут подростки с 12 до 17 лет и молодые люди с 18 до 29 лет. Им оказывается комплексная медико-социальная и психологическая помощь. При этом специалисты отмечают, приём абсолютно конфиденциален. То, что было сказано в кабинете, останется там же.

ЛАРИСА МИХАЛЁВА, заведующая организационно-методическим отделом ЧНУ «Денсаулык»:

— Человек, который приходит в молодежный центр здоровья, получает консультацию по всем вопросам абсолютно бесплатно. Вне зависимотсти от места прикрепления человек может прийти.

Приём ведут акушер-гинеколог, врач общей практики, фельдшер, психолог, уролог и юрист. С начала года по области оказано свыше 182 тысяч услуг на сумму 431 млн тенге. Финансируется центр фондом ОСМС.

ДАНИЯР ДАРБАЕВ, психолог молодежного центра здоровья ЧНУ «Денсаулык»:

— Чаще всего к нам обращается молодежь по каким-то личным, бытовым обстоятельствам, бывают проблемы в семье, недопонимания между супругами. Когда подростков не понимают родители, у них возникают какие-то трудности. Мы пытаемся им с этим помочь. В те моменты, когда пациентам необходима юридическая помощь, у нас есть хороший юрист. Она может проконсультировать пациентов в такие моменты, когда есть трудности с получением каких-либо документов, или человек не понимает трактовку того или иного закона.

Чаще всего в центр обращаются люди с 22 до 25 лет. Обратиться в центр можно по телефону «горячей» линии 625-444-305, через сайт поликлиники «4gorpol» и через Instаgram. В скором времени планируют ввести онлайн — консультации.