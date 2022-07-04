18-летний курсант Академии НГ стал чемпионом мира по гиревому спорту

С 1 по 4 июля 2022 года в городе Бишкеке проходил чемпионат мира среди младших и старших юношей по гиревому спорту. Участвовали в нём более 200 спортсменов из различных стран мира. В составе Национальной сборной Казахстана выступил курсант 1 курса Академии Национальной гвардии Алмас Исенов. Он одолел спортсменов из России, Узбекистана, Кыргызстана, Индии, Беларуси, Туркменистана и Пакистана. По итогам второго дня соревнования в весовой категории до 68 кг Алмас Исенов выполнил 132 подъема 2-х гирь по 24 кг. И в данной весовой категории стал чемпионом мира. В Академии отмечают, что это уже не первая победа Алмаса на чемпионатах разных уровней. Курсант является неоднократным призером республиканских и международных соревнований по гиревому спорту. Им юноша занимается 5-й год.