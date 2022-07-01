Советник заместителя Премьер-министра страны в Доме дружбы

Новости МТРК

18:33 1 Июля 2022
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Советник заместителя Премьер-министра страны посетила и Дом дружбы. Здесь Назипу Шанаи тепло встретили представители этнокультурных центров. В армянском ей рассказали о культуре народа, угостили традиционными лакомствами.


НАЗИПА ШАНАИ, советник заместителя Премьер-министра РК:
— В армянском языке очень много тюркских слов, оказывается. Когда были в командировке с делегацией, там учёные Армении подняли старые рукописи и в основе те слова, которые мы применяем сегодня.

После армянского центра советник заместителя Премьер-министра отправилась в польский и татаро-башкирский. В последнем в этом году отметили 30-летие. Встретили здесь Назипу Шанаи и маленькие участники центра. Джамиль Баязитов прочитал стихотворение на родном языке, рассказал о главном празднике татарского народа.

В завершение советник Ералы Тугжанова осмотрела зал конфереции Дома дружбы.

Жанель Бисенбаева

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