ГЛАВА РЕГИОНА ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ ТАЙЫНШИНСКОГО РАЙОНА

Кумар Аксакалов с рабочим визитом посетил Тайыншинский район. Глава региона ознакомился с ходом ремонта дороги «Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово» и встретился с жителями Чкаловского сельского округа. На трассе «Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово» кипит работа. ТОО «Кокшетау жолдары» ремонтирует 8 км дороги. Убирают старое покрытие и укладывают новый асфальт. На эти цели выделено 1,2 млрд тенге. Завершить планируют в августе. Глава региона оценил качество проводимых мероприятий.



КУМАР АКСАКАЛОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

— Этот проект уже 5 лет. Соединяемся с республиканской дорогой.

Далее Кумар Аксакалов посетил ТОО «Агрофирма Эксимнан». На 4,65 га земли высажены картофель, свекла, морковь, лук, капуста, огурцы и помидоры. В последние годы территория оказалась запущена и заросла травой. Благодаря предпринимателю ситуация изменилась кардинально.



БАУЫРЖАН ТАСМАГАНБЕТОВ, ДИРЕКТОР ТОО «АГРОФИРМА ЭКСИМНАН», ТАЙЫНШИНСКИЙ РАЙОН

— Мы его с учетом того, что имеется посевная площадь восстановили. По себестоимости обеспечивать овощами.

Здесь трудится 12 человек. Они сохраняют чистоту и убирают сорняки. Глава региона отметил, что необходимо повышать количество подобных садов в области.



КУМАР АКСАКАЛОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

— Побольше таких хозяйств должно быть. Ну и это бизнес, который даёт прибыль.

Также Кумар Аксакалов встретился с жителями Чкаловского сельского округа и проинформировал о проводимых работах в области. Тайыншинцы поинтересовались, что станет с местным домом культуры в селе Чкалово. Объект, некогда перешедший в частные руки, находится в плачевном состоянии.

КУМАР АКСАКАЛОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

— Мы сделаем так. После передадите государству. Мы сделаем ремонт, хороший.

Жители села Петровка говорят о необходимости восстановления школы. Ремонта здание не видело 40 лет. В настоящее время здесь обучается 252 ребенка. Также чкаловцы требуют придать местной поликлинике статус больницы. Ранее они могли получать лечение в стационаре.



КУМАР КУСЕМИСОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СКО

— К сожалению, по численности населения. Где могут пролечиться жители сельского округа.



КУМАР АКСАКАЛОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

— Я не против того, чтобы здесь было отделение больницы. Давайте найдем механизм, как это реализовать.

В завершение аким области снова указал на необходимость оказания поддержки сельхозтоваропроизводителям.