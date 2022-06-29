Коронавирусная инфекция снова даёт о себе знать

Новости МТРК

16:36 29 Июня 2022

Коронавирусная инфекция снова даёт о себе знать. Министерство здравоохранения РК зафиксировало резкий прирост заражений коварным вирусом. За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 110 человек. Больше всего инфицированных в Алматы — 56, и в столице — 29. По данным на 28 июня, в нашей области коронавирус обнаружили у двоих человек. В Минздраве отмечают, что заражаются сейчас невакцинированные и те, кто сделал укол здоровья больше года назад. Осенью медики ожидают новую волну коронавируса.


Дарья Пышмынцева

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