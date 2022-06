Как борются с коррупцией в ДЧС ?

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В областном ДЧС работает свыше 900 человек. 93 из них относятся к категории наиболее подверженных коррупционным рискам. Это инспекторы пожарного контроля и гражданской обороны, а также отдел дознания. Приезжая на объект, который нужно проверить на пожарную безопасность, возникает большой соблазн закрыть глаза на некоторые недочёты. Не за бесплатно, конечно. Поэтому такие инспекторы под пристальным вниманием, говорят в ДЧС.

НАРИМАН АШАМАЕВ, начальник управления кадровой политики ДЧС СКО:

— При рассмотрении вопросов, при проведении бесед с личным составом проводятся круглые столы. Приглашаются представители антикоррупционной службы, партии «Amanat».

В прошлом году в ДЧС не выявили ни одного коррупционного преступления. Но 2 таких факта было в 2019-ом, ещё один — в 2020-ом. В департаменте говорят, что с коррупционными рисками борются постоянно, применяют новые методы и подходы.

АСЛАН ЕСЕНДЫКОВ, инспектор по личному составу управления кадровой политики ДЧС СКО:

— Инспекцией по личному составу и психологами проводятся совместные мероприятия по выявлению лиц, склонных к проявлению коррупционных правонарушений путём анкетирования. Психологами также проводится анонимное анкетирование на превышение должностных полномочий со стороны руководителя.

А при приёме на работу каждый сотрудник проходит проверку на полиграфе. Проводят её и для тех, кто в группе риска. Спасатели обратились к североказахстанцам: если вы попали в ситуацию, когда сотрудник ДЧС совершает коррупционное преступление или другое нарушение, вы можете сообщить об этом на телефоны доверия министерства по ЧС или областного департамента. Номера указаны на экране.