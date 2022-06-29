15 грантов выделили на специальности в сфере культуры

15 грантов в этом году выделили на специальности в сфере культуры. В списке востребованных вокалист-инструменталист, актёрское мастерство, режиссура и продюсерство.

ДОСБОЛ АБДРИИСОВ, руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела СКО:

— У нас в планах подготовить до 2027 года 20 специалистов с высшим образованием именно по узким специальностям. Для нашей филармонии артисты, вокалисты, инструменталисты, академическое пение, хореографы. Такие специальности на сегодня в тренде. Это арт-дизайн, арт-маркетинг, арт-менеджмент. Такие специальности нам нужны.

Для абитуриентов, которые желают связать свое будущее со сферой культуры и искусства, есть определенные критерии.

ДОСБОЛ АБДРИИСОВ, руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела СКО:

— Нужно иметь при себе сертификат ЕНТ с пороговым баллом, и они должны пройти творческий экзамен в том вузе, в который изъявили желание поступить. При этом студенты, окончившие обучение по гранту акима области, должны будут вернуться в нашу область и отработать в нашей сфере не менее 3 лет.

По словам руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела, создадут конкурсную комиссию. В каких конкретно вузах будет проходить обучение, ещё неизвестно, но качество образования учтут.