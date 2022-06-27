Зачем в СКО переименовывают сёла?

Вернуть исторические названия улицам и сёлам — значит восстановить историческую справедливость. Об этом говорили на заседании, посвящённом проблемам ономастики.

«Ленин», «Коммунизм», «Киевское» — эти сёла переименовывали в периоды большевистского, сталинского режимов, царской России. Временные промежутки разные, цель одна — искоренить искомые исторические названия. Их сейчас и пытаются восстановить.

ГАНИ НЫГЫМЕТОВ, заместитель акима СКО:

— Страна и наши граждане должны знать историю. Мы имеем право на собственную историю и на пропаганду, культивирование своих героев. Политика, которая была в период нашего колониального прошлого, была однобокой, и никто никого не спрашивал, какие названия оставить.

За последние 2 года в СК переименовали 400 улиц. Это на сотню больше, чем за все годы до этой массовой смены вывесок. Параллельно с этим и сёлам возвращают исторические названия. В прошлом году в СКО переименовали 2 сельских округа и 3 села.

ЖАНАТ МУХАМЕДЖАНОВ, председатель областного филиала международного общества «Қазақ тілі»:

— Мы нашли старые карты. Они датируются 1914 годом, и даже есть карта 1880-ого. Благодаря им мы и находим историческое название села. Например, удалось узнать, что село Чапаево носило название Ақбас. А искомое имя Рублевки — Ақсуат. Келлеровка же раньше называлась Мезгіл.

Но, прежде чем переименовать село, ономастическая комиссия проводит встречу с населением. Объясняют, почему предлагают сменить название населённого пункта и приводят документальные доказательства. Решение менять название села или нет, принимают сами жители.

ДОСМАХАНБЕТ КОШИМ, председатель ОО «Ұлт тағдыры»:

— Отличие СК от других областей — многие здесь безосновательно выступают против переименований. Некоторые жители почему-то хотят оставить старые названия из периода коммунизма или сталинизма вместо того, чтобы назвать объект в честь героя войны, например, или великого земляка. В других регионах мы с таким сталкивались намного реже. Обычно жители напротив сами выступают с инициативой дать их селу имя великой личности.

Спросили мы и про переименование Петропавловска в Кызылжар. Изначально город носил название — Петропавловск. Но есть документы, которые доказывают, что около года населённый пункт именовался Кызылжар. Оттуда и возникла идея о переименовании. Однако, решать этот вопрос должны сами жители города.