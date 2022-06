СКППК ведет набор студентов

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В Северо-Казахстанском профессионально-педагогическом колледже с 25 июня по 27 августа будет работать приемная комиссия. Здесь абитуриенты могут получить ответы на свои вопросы, подобрать специальность, правильно заполнить и оформить необходимые документы.

За время работы приемной комиссии свой выбор в пользу СКППК уже сделали 72 североказахстанца. Степан Гнедков из Мамлютского района один из них. Он выбрал специальность «Технология производства продуктов питания».

СТЕПАН ГНЕДКОВ, житель с.Минкесер, Мамлютский район:

— С детства любил наблюдать за кулинарией, как-то увлекался этим, нравилось. Была экскурсия, приезжал, спрашивал, вроде все здесь понравилось, общежитие, все условия.

90% абитуриентов колледжа имеют реальную возможность поступить на грант и учиться бесплатно. А еще получать стипендию — это 21 тысяча тенге и при необходимости жить в общежитии.

ЮРИЙ ДАНИЛОВ, заместитель директора по учебной работе СКППК:

— На 2022-2023 учебные годы выделено 340 свободных бюджетных мест для подготовки кадров для автомобильного транспорта, электроэнергетики, сферы гражданской защиты и образования. По 8 специальностям и по 9 квалификациям. Мы набираем по направлениям: электроэнергетика и автомобильный транспорт техников на базе технического и профессионального образования.

В этом году Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж заключил договор с АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» о целевой подготовке специалистов. Таким образом, «завтрашним» выпускникам-электроэнергетикам после окончания колледжа не придется искать работу. Чтобы получить рабочую квалификацию в СКППК, понадобиться почти три года. Около 4 лет готовят специалистов среднего звена. В колледже сильный преподавательский состав, он состоит из 87 человек. Ежегодно СКППК старается привлечь абитуриентов из других регионов страны. Во время этого набора в колледже ждут с документами на поступление 46 ребят из Кызылординской области.