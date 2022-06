«Куда пошли миллионы?» : жители Кызыласкерского сельского округа рассказали о проблемах акиму СКО

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Пайщики вправе требовать полного отчёта от сельхозруководителя, запрашивать, что он сделал для села, сколько денег на это выделил и кому помог. Об этом аким области говорил жителям Кызыласкерского сельского округа Мамлютского района. В нём проживает 732 человека, свыше 500 из них — в селе Кызыласкер. Большинство работает в ТОО «Кызыласкерское». Оно поделило село на два лагеря: те, кто поддерживает руководство ТОО, и те, кто недоволен их работой.

Спор, чья сторона права, длился около 2 часов. Но, с чем нельзя поспорить, так это с цифрами. ТОО «Кызыласкерское» за последние 5 лет получило почти 560 млн тенге субсидий от государства.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Оно заплатило налогов за 5 лет 273 млн. Вроде тоже неплохо. Но надо же и за селом смотреть, и за маленькими сёлами. Степное, Раздольное — это же сёла, где живут ваши пайщики. За 5 лет ТОО «Кызыласкерское» помогло только на 27 млн тенге.

Смешная сумма при таких доходах. При этом государство выделило на развитие сельского округа 620 млн тенге. 45 млн пошли на ремонт сельского клуба, где и проходила встреча с главой региона. Жители возмущены, что такую огромную сумму потратили на здание, в котором мероприятий толком не проводят.

Для чего нам делали клуб? Когда в последний раз была дискотека? Наши дети сидят на камнях, где старый парк был. Они купили колонку и там сидят.

В ходе шумных и долгих разбирательств выяснилось, что акиму сельского округа поступило указание, дискотеки без участкового не проводить. От кого такой указ поступил, глава сельчан так и не рассказала. Не совсем понятны и мотивы того, что новые тренажёры в сельском клубе стоимостью в миллионы… отключили. Мол дети забегают в клуб и бегают. Самым логичным решением здесь посчитали просто отсоединить питание тренажёров.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Это вообще позорище. В клуб не пускаете без участковых. Вы во что превратили? Делаю замечание акиму района. Безобразие полнейшее.

Безобразием сельчане называют и тариф на воду. За кубометр сельчане платят 500 тенге.

КАРЛЫГАШ УСМАНОВА, аким Кызыласкерского сельского округа, Мамлютский район:

— Мы 2 года ждали подключения воды, и у нас линии немного устарели. Где-то потрескались. Мне пришлось вызывать специалиста. Если какое-то повреждение, он должен приехать и устранить. У нас в селе таких специалистов нет.

В Кызыласкер приезжает специалист из Мамлютки. Это больше 100 км дороги. Понятно, что за этот путь и работу сумма вырисовывается немаленькая. На сходе сельчане решили распределить затраты на всех. Но не ожидали, что получится так много. Аким области отметил, что этот вопрос нужно решить за счёт сельхозруководителя, а не в ущерб карману сельчан. Воды нет и в медпункте села. Долгое время живительную влагу брали в соседних домах. Но с нынешними ценами делиться с медпунктом «золотой» водой никто больше не хочет. Зам руководителя управления здравоохранения пообещал, что в этом году воду в медпункт заведут.

— На сегодня наша школа нуждается в капитальном ремонте электричества, системы отопления, внутренней отделки, территории школы.

Местное ТОО разработало ПСД. Но нужны деньги на капремонт. Этот вопрос рассмотрят, отметил Кумар Аксакалов. Но сейчас в приоритете сельские школы, которые в плачевном состоянии. А Кызыласкерскую недавно ремонтировали, поменяли кровлю. Устанавливали в селе и уличное освещение. Правда, по ночам большинство улиц всё равно во тьме, говорят жители. Новые светильники не горят. Но аким округа уверяет, что их скоро починят. Вышли из строя и старые фонари. Возможно, и их получится реанимировать. Жаловались сельчане и на дорогу.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Надо нам завершить дорогу, которая ведёт до Кызыласкера. Эти 8 км от Минкесера за Раздольным, которые выпали, надо их восстановить. Мы это будем делать.

Не первый год жители села просят детскую площадку. Аким района говорит, чтобы интересно было не только детям, но и взрослым, они в прошлом году решили установить тренажёры в сельском клубе. Да, это те самые, которые отключили. Сельчане всё-таки настаивают на детской площадке.

ВЛАДИСЛАВ ЛУКИН, аким Мамлютского района:

— Давайте на следующий год посмотрим по детской площадке. В этом году будем строить спортивный объект зимних и летних видов спорта. То есть мини-футбольное поле летом и хоккейный корт зимой.

Жаловались сельчане и на новую мачту связи. Интернет в центре села есть, а на окраинах работает слабовато. Кумар Аксакалов поручил разобраться и найти способ увеличить мощность мачты. Всё-таки на неё потратили 18 млн тенге. Подытоживая, Кызыласкерский сельский округ — доказательство того, что выделить миллионы на развитие недостаточно. Их надо грамотно использовать, чтобы сельчане на встрече с акимом не ругались и не задавались вопросом: «А куда пошли миллионы?».