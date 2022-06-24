ХХVI сессия Ассамблеи народа Казахстана СКО

Состоялась ХХVI сессия Ассамблеи народа Казахстана. На повестке — меры по реализации поручений главы государства, избрание общественного заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана и поощрение председателей этнокультурных объединений.

Северо-Казахстанская область всегда отличалась не только своим поликультурным многообразием, но и теплыми отношениями между этносами. Это подчеркнул заместитель акима области Гани Ныгыметов. На заседании озвучили задачи, которые Касым-Жомарт Токаев поставил на 31 сессии АНК. Среди них организация обучения этномедиаторов, подготовка кадрового резерва с вовлечением молодежи и другие.

Гани Ныгыметов, заместитель акима области

— Обязанность каждого гражданина — знать государственный язык. По данному вопросу управлению культуры , развития зыков и архивного дела необходимо пересмотреть методику преподавания государственного языка представителям других этносов. У нас есть центр обучения, мы недавно поднимали вопрос о повышении зарплат для тренеров этого центра. А также совместно с КГУ «Коғамдык келісім» необходимо открыть полноценный кабинет государственного языка на базе Дома дружбы.

Не допустить политизацию межэтнического фактора. Помнить, что мир и единство — ценности, поддержание которых в руках каждого гражданина. Спикером сессии Ассамблеи народа Казахстана стал Данияр Кудьяров. В свои 16 лет он является членом республиканского детского представительства комитета по охране прав ребенка. Говорит, что Год ребенка — большой стимул для детей на новые открытия. Всем своим достижениям он благодарен стране.

Данияр Кудьяров, член республиканского детского представительства комитета по охране прав ребенка, Аккайынский район:

— В стране создается много проектов, особенно для сельских детей. Могу с гордостью сказать о таких проектах как медаль «Елбасы», «Айканат», «Мын бала» и многие другие. За время участия в национальных проектах и программах моя команда стала настоящими волонтерами. Моя работа была направлена на охрану прав детей и итогом стало то, что я вошел в состав детского представительства комитета по охране прав детей МОН РК. На данный момент я координирую действия детских школьных правозащитников по всей СКО, а это сейчас 464 средних общеобразовательных и специализированных школ.

После задач и анализа уже проделанной работы перешли к новым назначениям. Общественным заместителем председателя АНК избрали председателя ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казахстана Владимира Витченко.

За вклад в укрепление единства народа, сохранения мира и согласия председателям этнокультурных объединений вручили почетные грамоты, благодарственные письма и гранты акима.