Члены областного совета ветеранов посетили Акмолинскую область

Члены областного совета ветеранов отправились на экскурсию в соседнюю Акмолинскую область. Благодаря поддержке руководителя организации и профсоюзному центру Северо-Казахстанской области группа пенсионеров посетила музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР».

САУЛЕ ТАХМЕТОВА, председатель постоянной комиссии областного совета ветеранов:

— Нам экскурсовод показала и рассказала о сталинском вагоне «Краснуха», куда помещали женщин арестованных, ссыльных и завозили в Акмолинскую область. В село Малиновка, сейчас оно изменено в Акмол, там побывали. Показали нам бараки, где жили женщины. Нам показали фильм по воспоминаниям тех женщин, которые остались живыми «Лютый холод Алжира». 18 минут, но на душе оставляет такую боль, такую скорбь. Есть такая арка на территории комплекса.

В разные годы в Акмолинском лагере жен изменников родины содержалось более 18 тысяч женщин. Тем, кто туда попал во время экскурсии по музейно-мемориальному комплексу, искренне сопереживала Любовь Сотникова. До АЛЖИРА она вместе с другими членами совета ветеранов посетила город Нур-Султан. Там североказахстанка тоже испытала очень сильные эмоции.

ЛЮБОВЬ СОТНИКОВА, член областного совета ветеранов:

— Вы знаете, впечатления невероятные, я несколько лет тому назад была, но все равно смотришь с открытым ртом. Здания не повторяются, здания удивительной красоты и необычной формы, в которых сочетается, что-то европейское, западноевропейская, исламская культура, Евразийская культура. Впечатления просто незабываемые.

Нур-Султан и музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР» посетили 20 членов областного совета ветеранов.