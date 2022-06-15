Новости МТРК 15.06.2022

Новости МТРК

20:09 15 Июня 2022

Читайте также

Автопробег посвященный дню госимволов прошел в Петропавловске
Ярмарка белорусской обуви продлится до 12 июня
В СКО на трассе перевернулся бензовоз с 36 тоннами топлива
С начала года полицейские изъяли более 1 кг «синтетики»
Новости МТРК 30.05.2022
175 рабочих мест создадут в СКО
Референдум-2022: жителям района М.Жумабаева презентовали пакет поправок
Ветераны полиции СКО рассказали о работе криминалистов в 90-х молодым сотрудникам
19-летнего парня сбил КамАЗ в Петропавловске
За рубежом проголосовали почти 73% казахстанцев
Без суда и следствия: в Казахстане насчитывается 100 тысяч репрессированных
В СКО в ближайшие годы появится много крупных производств