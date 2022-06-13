Две школы построят в Тайыншинском районе

8 млрд тенге инвестиций привлекли в Тайыншинском районе за 4 месяца текущего года. Это 2-ое место в области среди районов. Почти вся сумма инвестиций — средства предприятий, на которых расширяют производство и закупают новое оборудование. Запущена глубокая переработка пшеницы с получением биоэтанола на ТОО «BioOperations». Начали реализовывать проект по строительству селекционно-генетического центра на 1200 свиноматок. Всего на «ЕМС Agro» сейчас 55 тысяч голов свиней. В июне планируется расширение свинокомплекса до 200 тысяч голов. А к 2025 их будет полмиллиона.

РУСЛАН АНБАЕВ, аким Тайыншинского района:

— Также в районе действует птицефабрика ТОО «ПТФ Есильская». За 5 месяцев 2022 года произведено 57,4 млн штук яиц, мяса более 211 тонн. В 1 квартале текущего года было завезено 80 тысяч суточного молодняка птицы из РФ. До конца текущего года планируется завоз суточного молодняка в количестве 241,5 тысяча голов.

Каждая пятая корова в Тайыншинском районе — племенная, если верить статистике Руслана Анбаева. В этом году начали строительство молочной фермы на 400 коров. Сейчас в районе молоко производят 7 комплексов. Средний удой на 1 фуражную корову по фермам района составил 5 300 литров.

РУСЛАН АНБАЕВ, аким Тайыншинского района:

— Создано два племенных репродуктора мелкого рогатого скота: ТОО «Каратомар» на 3,5 тысячи голов и «Шуғыла LTD» на 3 тысячи голов. Оба товарищества завезли более 3 тысяч эдильбаевской и казахской курдючной грубошерстной породы. Сегодня количество их поголовья превышает 7,5 тысяч. Финансирование проектов по овцеводству осуществлялось в рамках комплексного плана развития Северо-Казахстанской области через СПК «Солтүстік».

По развитию промышленности тайыншинцы на 1 месте. Они вдвое увеличили производство муки и крахмальных продуктов, втрое — выпуск кормов для сельскохозяйственных животных благодаря запуску комбикормового завода. На четверть выросли объемы переработки мясной продукции. Но при этом снизился выпуск растительных масел и жиров — из-за простоев на ТОО «Тайынша Май» в силу пандемийных ограничений. А из-за проблем с поставками сырья начались проблемы в производстве пластиковых труб ТОО «Кокше Техстрой». Снижены объемы в горнодобывающей промышленности за счет нестабильной работы ТОО «Обуховский ГОК». Что касается дорог, в этом году в Тайыншинском районе отремонтируют около 150 км полотна.

РУСЛАН АНБАЕВ, аким Тайыншинского района:

— Основным источником водоснабжения района является Булаевский групповой водопровод, скважины, колодцы. Общее количество централизованного водоснабжения — 22 объекта, из них питьевым водоснабжением из Булаевского группового водопровода обеспечены 13 населенных пунктов. Мы — единственный район в области, который в малом количестве имеет возможность подключения к центральному групповому водопроводу.

В текущем году отремонтируют кровлю Ильичёвской основной школы. Жители села жаловались, что крыша не выдерживает, во время дождя классы затапливает. На её ремонт выделили 71 млн тенге. Будет продолжено строительство Вишнёвской СШ. И разработана ПСД на возведение школы на 600 мест со смешанным языком обучения в городе Тайынше. Учебное заведение обойдётся в 2 млрд 610 млн тенге.

Айгерим Мукашева