Новости МТРК 10.06.2022

Toggle navigation
муниципальный телерадиоканал
северо-казахстанской области
Submit
KZ
муниципальный телерадиоканал
северо-казахстанской области
×
новости
Новости МТРК
COVID-19: Казахстан
Волонтеры
Важное за неделю
Вечерние новости
8 Марта
Выборы
Правоохранительные органы
Общество
Сельское хозяйство
Культура
Спорт
Власть
Погода
ЖКХ
Строительство
Разное
Дети/молодежь
Музыка
Энергетика
Здравоохранение
Бизнес и экономика
Авто и дороги
Криминал
Образование
Народ в потоке истории
Дорожная карта
ДЧС
20 добрых дел
Налоговое управление
Благотворительность
Таможня
Новая индустриализация
Программа передач
Промышленность
100 шагов
СМИ
Паводок
Личность
Экология
Туризм
программы
Итоги дня
Главные темы с Дарьей Пышмынцевой
Наша история с Алией Икамбаевой
Мнение эксперта
Служу народу
Диалог с Мариной Логиновой
Обзор недели
«Вызов»
Информационное обозрение
Занимательная наука
Рухани жаңғыру
Адал көмек
PRO - здоровье
Программа 7+7
Актуальный вопрос
Диалог
Брифинг СЦК
Слышащий акимат
Сделано в СКО
Другие новости
Новости АПК
Туған жер
прямой эфир
телеканал
прайс мтрк
выбрать язык
Русский
Қазақ тілі
.
прямой эфир
новости
Новости МТРК
COVID-19: Казахстан
Волонтеры
Важное за неделю
Вечерние новости
8 Марта
Выборы
Правоохранительные органы
Общество
Сельское хозяйство
Культура
Спорт
Власть
Погода
ЖКХ
Строительство
Разное
Дети/молодежь
Музыка
Энергетика
Здравоохранение
Бизнес и экономика
Авто и дороги
Криминал
Образование
Народ в потоке истории
Дорожная карта
ДЧС
20 добрых дел
Налоговое управление
Благотворительность
Таможня
Новая индустриализация
Программа передач
Промышленность
100 шагов
СМИ
Паводок
Личность
Экология
Туризм
программы
Итоги дня
Главные темы с Дарьей Пышмынцевой
Наша история с Алией Икамбаевой
Мнение эксперта
Служу народу
Диалог с Мариной Логиновой
Обзор недели
«Вызов»
Информационное обозрение
Занимательная наука
Рухани жаңғыру
Адал көмек
PRO - здоровье
Программа 7+7
Актуальный вопрос
Диалог
Брифинг СЦК
Слышащий акимат
Сделано в СКО
Другие новости
Новости АПК
Туған жер
телеканал
прайс
Новости МТРК 10.06.2022
Новости МТРК
20:44 10 Июня 2022
Читайте также
«От авторитаризма к демократии»: юрист о поправках в Конституции
Окунуться в кочевое прошлое: в с.Тендик Тайыншинского района развернули этноаул
Казахстанцы смогут проголосовать на референдуме в 5 городах России
В Аккайынском районе открыли физкультурно-оздоровительный комплекс
Мемориальную доску А.Е.Липовому открыли в Петропавловске
Акцию «Taza orman» провели в Петропавловске
12 петропавловцев за день пожаловались на интернет-мошенников
С начала года полицейские изъяли более 1 кг «синтетики»
Североказахстанцы о референдуме
Новости МТРК 18.05.2022
Студенты ГТК в Детской деревне устроили праздник
Новости МТРК 20.05.2022