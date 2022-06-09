С начала года полицейские изъяли более 1 кг «синтетики»

Стражи порядка проводят профессиональную ориентационную работу среди молодежи. Особое внимание полицейские обращают на необходимость ведения здорового образа жизни и противодействия наркопреступности. Употребление наркотиков разрушает психику и здоровье, а распространение влечет серьезную уголовную ответственность. Об этом студентам Kozybaev University напомнил начальник городской полиции Жандос Мухатов. К слову сказать, с начала года в городе выявлено 55 фактов наркоправонарушений, из которых 34 факта сбыта. Из незаконного оборота изъято 16 кг различных наркотических средств, из которых более килограмма — синтетические.